Chasse aux œufs Neufchef
Chasse aux œufs Neufchef samedi 4 avril 2026.
Chasse aux œufs
Passage de la Libération Neufchef Moselle
Tarif : – – EUR
12
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Participez à une grande chasse aux œufs conviviale à Neufchef, organisée par l’association ANJ. Les enfants et leurs familles sont invités à suivre un parcours ludique ponctué de surprises, avec la présence du lapin de Pâques à l’arrivée.
De nombreuses animations viendront rythmer l’événement, dont un sculpteur de ballons et un atelier créatif pour réaliser une couronne de Pâques.
Une belle occasion de partager un moment festif en plein air, entre jeu, découverte et gourmandise.
Réservation conseillée auprès de l’organisateur.Tout public
12 .
Passage de la Libération Neufchef 57700 Moselle Grand Est assoanj@gmail.com
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English :
Take part in a convivial egg hunt in Neufchef, organized by the ANJ association. Children and their families are invited to follow a fun trail full of surprises, with the Easter Bunny at the finish line.
There will also be plenty of entertainment, including a balloon sculptor and an Easter wreath workshop.
A great opportunity to share a festive moment in the open air, between games, discovery and gourmet delights.
Reservations recommended.
L’événement Chasse aux œufs Neufchef a été mis à jour le 2026-03-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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