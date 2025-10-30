Chasse aux oeufs nocturne Réaux sur Trèfle
Chasse aux oeufs nocturne Réaux sur Trèfle jeudi 30 octobre 2025.
Chasse aux oeufs nocturne
8 route du pas des chênes Réaux sur Trèfle Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-31
2025-10-30
Petits et grands, venez frissonner et vous amuser lors
d’une chasse aux œufs spéciale Halloween… à la nuit tombée !
Armés de vos lampes et de votre courage, partez
à la recherche des œufs cachés dans l’obscurité…
8 route du pas des chênes Réaux sur Trèfle 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 64 83 86 aupetitpanierdodrey@gmail.com
English :
Young and old, come and enjoy the thrills and spills
a special Halloween? egg hunt after dark!
Armed with your flashlights and your courage
in search of the ?eggs hidden in the darkness?
German :
Ob Groß oder Klein, hier können Sie sich gruseln und Spaß haben
eine Halloween-Eierjagd bei Einbruch der Dunkelheit!
Mit Lampen und Mut bewaffnet machen Sie sich auf den Weg
suchen Sie nach Eiern, die in der Dunkelheit versteckt sind?
Italiano :
Grandi e piccini, venite a divertirvi con le emozioni di una speciale caccia alle uova di Halloween?
una speciale caccia alle uova di Halloween? dopo il tramonto!
Armati di torce e coraggio
alla ricerca delle uova nascoste nell’oscurità?
Espanol :
Grandes y pequeños, venid a disfrutar de la emoción de una especial
una especial búsqueda de huevos de Halloween… ¡al anochecer!
Armados con vuestras linternas y vuestro valor
en busca de los huevos escondidos en la oscuridad?
