Chasse aux oeufs nocturne Réaux sur Trèfle

Chasse aux oeufs nocturne

8 route du pas des chênes Réaux sur Trèfle Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-31

2025-10-30

Petits et grands, venez frissonner et vous amuser lors

d’une chasse aux œufs spéciale Halloween… à la nuit tombée !

Armés de vos lampes et de votre courage, partez

à la recherche des œufs cachés dans l’obscurité…

8 route du pas des chênes Réaux sur Trèfle 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 64 83 86 aupetitpanierdodrey@gmail.com

English :

Young and old, come and enjoy the thrills and spills

a special Halloween? egg hunt after dark!

Armed with your flashlights and your courage

in search of the ?eggs hidden in the darkness?

German :

Ob Groß oder Klein, hier können Sie sich gruseln und Spaß haben

eine Halloween-Eierjagd bei Einbruch der Dunkelheit!

Mit Lampen und Mut bewaffnet machen Sie sich auf den Weg

suchen Sie nach Eiern, die in der Dunkelheit versteckt sind?

Italiano :

Grandi e piccini, venite a divertirvi con le emozioni di una speciale caccia alle uova di Halloween?

una speciale caccia alle uova di Halloween? dopo il tramonto!

Armati di torce e coraggio

alla ricerca delle uova nascoste nell’oscurità?

Espanol :

Grandes y pequeños, venid a disfrutar de la emoción de una especial

una especial búsqueda de huevos de Halloween… ¡al anochecer!

Armados con vuestras linternas y vuestro valor

en busca de los huevos escondidos en la oscuridad?

