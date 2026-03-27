Chasse aux œufs nocturne

Esplanade de la MJC Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Préparez vos jolis paniers pour la chasse aux œufs nocturne organisée par le Sou des Écoles de Thoissey!

.

Esplanade de la MJC Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 55 78 08 soudesecolesdethoissey@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get your baskets ready for the nightly egg hunt organized by the Sou des Écoles de Thoissey!

L’événement Chasse aux œufs nocturne Thoissey a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Val de Saône Centre