Chasse aux œufs nocturne Thoissey
Chasse aux œufs nocturne Thoissey samedi 11 avril 2026.
Chasse aux œufs nocturne
Esplanade de la MJC Thoissey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Préparez vos jolis paniers pour la chasse aux œufs nocturne organisée par le Sou des Écoles de Thoissey!
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Esplanade de la MJC Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 55 78 08 soudesecolesdethoissey@gmail.com
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English :
Get your baskets ready for the nightly egg hunt organized by the Sou des Écoles de Thoissey!
L’événement Chasse aux œufs nocturne Thoissey a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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