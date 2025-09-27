Chasse aux oeufs

Rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06 12:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Chasse aux oeufs

Chasse aux œufs dans le parc du château, organisée par le comité des fêtes. Participation jusqu’à 10 ans. 2 lots à gagner par tirage au sort. Un tirage à 11h et un tirage à 12h. Ouvert à tous. .

Rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 68 39 otsi.nogent.sv@wanadoo.fr

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English :

Egg hunt

L’événement Chasse aux oeufs Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-03-10 par OT GATINAIS SUD