Chasse aux oeufs Oizon

Chasse aux oeufs Au Breuzé Oizon 2026-04-06

Chasse aux oeufs Oizon lundi 6 avril 2026.

Chasse aux oeufs

Au Breuzé Oizon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 10:00:00
fin : 2026-04-06 12:00:00

Date(s) :
2026-04-06

L’Association La Grange organise une chasse aux œufs à la grange pyramidale du Breuzé.
Animation et restauration sur place.   .

Au Breuzé Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 7 45 29 09 00 

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English :

The commune of Oizon is organizing an egg hunt!

L’événement Chasse aux oeufs Oizon a été mis à jour le 2026-03-26 par OT SAULDRE ET SOLOGNE

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