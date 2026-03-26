Chasse aux oeufs

Au Breuzé Oizon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06 12:00:00

Date(s) :

2026-04-06

L’Association La Grange organise une chasse aux œufs à la grange pyramidale du Breuzé.

Animation et restauration sur place. .

Au Breuzé Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 7 45 29 09 00

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English :

The commune of Oizon is organizing an egg hunt!

L’événement Chasse aux oeufs Oizon a été mis à jour le 2026-03-26 par OT SAULDRE ET SOLOGNE