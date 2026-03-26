Chasse aux oeufs Oizon
Chasse aux oeufs Oizon lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Au Breuzé Oizon Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 10:00:00
fin : 2026-04-06 12:00:00
Date(s) :
2026-04-06
L’Association La Grange organise une chasse aux œufs à la grange pyramidale du Breuzé.
Animation et restauration sur place. .
Au Breuzé Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 7 45 29 09 00
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English :
The commune of Oizon is organizing an egg hunt!
L’événement Chasse aux oeufs Oizon a été mis à jour le 2026-03-26 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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