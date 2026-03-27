Chasse aux oeufs Orbey
Chasse aux oeufs Orbey lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs
52 rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-06 15:30:00
fin : 2026-04-06 17:30:00
Date(s) :
2026-04-06
Grande chasse aux oeufs, pour petits et grands, dans le parc Lefébure. Nombreux lots à gagner.
Rendez-vous familial traditionnel de Pâques, venez chercher les oeufs cachés dans le Parc Lefébure!
Une après-midi festive et gourmande attend les petits chasseurs, dans une ambiance conviviale.
De nombreux lots seront à gagner!
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52 rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com
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English :
Big egg hunt for young and old in Parc Lefébure. Lots of prizes to be won.
L’événement Chasse aux oeufs Orbey a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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