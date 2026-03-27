Chasse aux oeufs

52 rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-06 15:30:00

fin : 2026-04-06 17:30:00

Date(s) :

2026-04-06

Grande chasse aux oeufs, pour petits et grands, dans le parc Lefébure. Nombreux lots à gagner.

Rendez-vous familial traditionnel de Pâques, venez chercher les oeufs cachés dans le Parc Lefébure!

Une après-midi festive et gourmande attend les petits chasseurs, dans une ambiance conviviale.

De nombreux lots seront à gagner!

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52 rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

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English :

Big egg hunt for young and old in Parc Lefébure. Lots of prizes to be won.

L’événement Chasse aux oeufs Orbey a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg