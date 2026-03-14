Chasse aux oeufs Base de Loisirs Orthez
Chasse aux oeufs Base de Loisirs Orthez lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Base de Loisirs Avenue Marcel Paul Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Au programme de cette journée festive
-Un concours de dessin sur le thème de Pâques
– La traditionnelle chasse aux œufs pour le plus grand bonheur des petits gourmands .
Base de Loisirs Avenue Marcel Paul Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 10 06 37 rythmolac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Orthez a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Coeur de Béarn