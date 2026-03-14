Chasse aux oeufs Base de Loisirs Orthez

Chasse aux oeufs

Base de Loisirs Avenue Marcel Paul Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Au programme de cette journée festive

-Un concours de dessin sur le thème de Pâques

– La traditionnelle chasse aux œufs pour le plus grand bonheur des petits gourmands .

Base de Loisirs Avenue Marcel Paul Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 10 06 37 rythmolac@gmail.com

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Orthez a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Coeur de Béarn