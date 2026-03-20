CHASSE AUX ŒUFS

Rue de l’Église Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Chasse aux œufs Départ toutes les 30 mn À partir de 4 ans Gratuit Sur réservation sur place ou en ligne

À l’occasion des festivités de printemps, les enfants sont invités à participer à une joyeuse chasse aux œufs dans le Jardin Saint-Pierre à Palavas-les-Flots. Munis de leur panier et de leur sens de l’observation, les petits explorateurs partiront à la recherche des œufs cachés dans le jardin. .

Rue de l’Église Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com

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English :

Egg hunt ? Departure every 30 minutes ? Ages 4 and up ? Free Book on site or online

L’événement CHASSE AUX ŒUFS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-03-17 par 34 ADT34