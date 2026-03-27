Chasse aux oeufs Pâques 2026 Stade Robert Dicharry Côté forêt Labenne
Chasse aux oeufs Pâques 2026 Stade Robert Dicharry Côté forêt Labenne dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs Pâques 2026
Stade Robert Dicharry Côté forêt 196 Rue du Stade, 40530 Labenne Labenne Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Chasse aux oeufs Pâques 2026
Rendez vous à 11:00 au stade de foot
Chasse aux oeufs Pâques 2026
Rendez vous à 11:00 pour la chasse aux œufs dans la forêt à côté du stade de foot , qui sera suivi d’une omelette offerte accompagné d’une buvette tenue par le comité des fêtes .
Stade Robert Dicharry Côté forêt 196 Rue du Stade, 40530 Labenne Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 35 07 30 comitefeteslabenne@laposte.net
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English : Chasse aux oeufs Pâques 2026
Egg hunt Easter 2026
Meet at 11:00 at the soccer stadium
L’événement Chasse aux oeufs Pâques 2026 Labenne a été mis à jour le 2026-03-24 par OTI LAS
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