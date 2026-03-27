Chasse aux oeufs Pâques 2026 Stade Robert Dicharry Côté forêt Labenne

Chasse aux oeufs Pâques 2026

Stade Robert Dicharry Côté forêt 196 Rue du Stade, 40530 Labenne Labenne Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Chasse aux oeufs Pâques 2026

Rendez vous à 11:00 au stade de foot

Chasse aux oeufs Pâques 2026

Rendez vous à 11:00 pour la chasse aux œufs dans la forêt à côté du stade de foot , qui sera suivi d’une omelette offerte accompagné d’une buvette tenue par le comité des fêtes .

Stade Robert Dicharry Côté forêt 196 Rue du Stade, 40530 Labenne Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 35 07 30 comitefeteslabenne@laposte.net

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English : Chasse aux oeufs Pâques 2026

Egg hunt Easter 2026

Meet at 11:00 at the soccer stadium

L’événement Chasse aux oeufs Pâques 2026 Labenne a été mis à jour le 2026-03-24 par OTI LAS