Chasse aux oeufs Pâques Sailly

Chasse aux oeufs Pâques Mairie Sailly 2026-04-04

Chasse aux oeufs Pâques Sailly samedi 4 avril 2026.

Chasse aux oeufs Pâques

Mairie Sailly Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04

Tout public
A l’occasion de Pâques, l’association Etap 52 organise une chasse aux œufs à la mairie de Sailly à partir de 14h30.
A noter que les inscriptions sont obligatoires. Venez nombreux !   .

Mairie Sailly 52230 Haute-Marne Grand Est +33 6 77 37 20 83  contact@etap52.fr

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English :

L’événement Chasse aux oeufs Pâques Sailly a été mis à jour le 2026-03-18 par Antenne de Joinville