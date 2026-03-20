Chasse aux oeufs Pâques Sailly
Chasse aux oeufs Pâques Sailly samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs Pâques
Mairie Sailly Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Tout public
A l’occasion de Pâques, l’association Etap 52 organise une chasse aux œufs à la mairie de Sailly à partir de 14h30.
A noter que les inscriptions sont obligatoires. Venez nombreux ! .
Mairie Sailly 52230 Haute-Marne Grand Est +33 6 77 37 20 83 contact@etap52.fr
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English :
L’événement Chasse aux oeufs Pâques Sailly a été mis à jour le 2026-03-18 par Antenne de Joinville