Chasse aux oeufs Pâques

Mairie Sailly Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Tout public

A l’occasion de Pâques, l’association Etap 52 organise une chasse aux œufs à la mairie de Sailly à partir de 14h30.

A noter que les inscriptions sont obligatoires. Venez nombreux ! .

Mairie Sailly 52230 Haute-Marne Grand Est +33 6 77 37 20 83 contact@etap52.fr

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English :

L’événement Chasse aux oeufs Pâques Sailly a été mis à jour le 2026-03-18 par Antenne de Joinville