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Chasse aux oeufs Parc de la Méta Nantes

Chasse aux oeufs Parc de la Méta Nantes

Chasse aux oeufs Parc de la Méta Nantes mardi 21 avril 2026.

Lieu : Parc de la Méta

Adresse : Rue de l'Etang

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-21 – 16:30
Gratuit : oui  En famille 

Rendez-vous au Parc de la Méta pour participer à la grande chasse aux oeufs de Bellevue organisée par le centre socioculturel de Bellevue Nantes !

Parc de la Méta Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100


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