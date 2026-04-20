Chasse aux oeufs Parc de la Méta Nantes
Chasse aux oeufs Parc de la Méta Nantes mardi 21 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-21 – 16:30
Gratuit : oui En famille
Rendez-vous au Parc de la Méta pour participer à la grande chasse aux oeufs de Bellevue organisée par le centre socioculturel de Bellevue Nantes !
Parc de la Méta Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
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