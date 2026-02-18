Chasse aux œufs Parc de Port Breton Parc de Port Breton Dinard
Chasse aux œufs Parc de Port Breton dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux œufs Parc de Port Breton
Parc de Port Breton Boulevard de la Libération Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05
2026-04-05
Chasse aux œufs dans le parc de Port Breton!
1 œuf de Pâques trouvé = 1 sachet de fritures de Pâques offert par la ville de Dinard.* Un seul œuf par enfant dans la limite des sachets disponibles.
Et trois surprises offertes par les chocolatiers dinardais
Alain BATT Chocolats BALTHAZAR la chocolaterie L’ATELIER M Chocolat.
*Un seul œuf par enfant dans la limite des stocks disponibles
Réservé aux enfants de 11 ans ou moins accompagné d’un adulte .
Parc de Port Breton Boulevard de la Libération Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00
