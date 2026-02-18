Chasse aux œufs Parc de Port Breton Parc de Port Breton Dinard

Chasse aux œufs Parc de Port Breton

Parc de Port Breton Boulevard de la Libération Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05

2026-04-05

Chasse aux œufs dans le parc de Port Breton!

1 œuf de Pâques trouvé = 1 sachet de fritures de Pâques offert par la ville de Dinard.* Un seul œuf par enfant dans la limite des sachets disponibles.

Et trois surprises offertes par les chocolatiers dinardais

Alain BATT Chocolats BALTHAZAR la chocolaterie L’ATELIER M Chocolat.

*Un seul œuf par enfant dans la limite des stocks disponibles

Réservé aux enfants de 11 ans ou moins accompagné d’un adulte .

