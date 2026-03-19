Chasse aux oeufs Parc des Moulins

Rdv à la Maison des Maraîchers Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:00:00

fin : 2026-04-06 17:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Toutes les activités de l’après-midi sont accessibles à tous ! Seule la distribution de chocolat est réservée aux enfants scolarisés à Troyes. .

Rdv à la Maison des Maraîchers Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 10 72 10 06 maisondesmaraichers@ville-troyes.fr

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English :

L’événement Chasse aux oeufs Parc des Moulins Troyes a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne