CHASSE AUX OEUFS, Parc du moulin, Grande-Synthe

CHASSE AUX OEUFS Dimanche 5 avril, 09h00 Parc du moulin Nord

Entrée libre

Avant de pouvoir entrer dans le parc, vous allez devoir réaliser un parcours sportif. Cela vous donnera accès au parc du Moulin afin de rechercher les 6 oeufs multicolores dissimulés.

Une fois les oeufs trouvés, échangez-les contre des oeufs en chocolat et inscrivez-vous au tirage au sort pour gagner un lapin en chocolat de 500 g (pour les plus gourmands !).

6 Tirages seront effectués en facebook Live (Page de la Ville de Grande-Synthe)

Parc du moulin rue du Westhoek Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France

Chasse aux œufs traditionnelle pour les enfants. chasse œufs