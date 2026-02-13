Chasse aux œufs, parc Maurice Leluc, Saint-Cyr-l’École

Chasse aux œufs Samedi 4 avril, 10h00 parc Maurice Leluc Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T10:00:00+02:00 – 2026-04-04T13:00:00+02:00

Fin : 2026-04-04T10:00:00+02:00 – 2026-04-04T13:00:00+02:00

Le parc Maurice Leluc se transforme en terrain de jeu pour une grande chasse aux œufs dédiée aux enfants de 4 à 12 ans. Cachettes surprises, rires et chocolats seront au rendez-vous pour un moment ludique et festif en pleine nature. Venez partager un moment convivial en famille et repartir avec de délicieux trésors chocolatés !

parc Maurice Leluc Boulevard Henri Barbusse 78210 Saint-Cyr-l'École 78210 Yvelines Île-de-France

Partez à la chasse aux œufs et vivez une aventure gourmande au grand air !

Saint-Cyr-l’Ecole