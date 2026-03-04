Chasse aux oeufs Maison Royale Pesmes

Chasse aux oeufs

Maison Royale 16 Avenue Jacques Prévost Pesmes Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 17:30:00

Date(s) :

2026-04-04

À la manière de mamie propose une chasse aux œufs et une confection décoration de table à la Maison Royale.

À partir de 2 ans, inscriptions obligatoires, places limitées. .

Maison Royale 16 Avenue Jacques Prévost Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 99 31 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Pesmes a été mis à jour le 2026-03-04 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY