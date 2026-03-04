Chasse aux oeufs Maison Royale Pesmes
Chasse aux oeufs Maison Royale Pesmes samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Maison Royale 16 Avenue Jacques Prévost Pesmes Haute-Saône
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04 17:30:00
2026-04-04
À la manière de mamie propose une chasse aux œufs et une confection décoration de table à la Maison Royale.
À partir de 2 ans, inscriptions obligatoires, places limitées. .
English : Chasse aux oeufs
