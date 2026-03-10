Chasse aux oeufs Place des Promenades Pesmes

Chasse aux oeufs

Place des Promenades Maison Pour Tous Pesmes Haute-Saône

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Culture et Animations Pesmois invite les enfants dès 3 ans à fabriquer un panier pour la chasse aux œufs qui se déroulera ensuite dans la jardin Bernard-Joly. Inscription obligatoire. .

Place des Promenades Maison Pour Tous Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 90 74 80

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Pesmes a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY