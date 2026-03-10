Chasse aux oeufs Place des Promenades Pesmes
Chasse aux oeufs Place des Promenades Pesmes samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Place des Promenades Maison Pour Tous Pesmes Haute-Saône
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Culture et Animations Pesmois invite les enfants dès 3 ans à fabriquer un panier pour la chasse aux œufs qui se déroulera ensuite dans la jardin Bernard-Joly. Inscription obligatoire. .
Place des Promenades Maison Pour Tous Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 90 74 80
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English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Pesmes a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY