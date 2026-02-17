Chasse aux œufs Maison Royale Pesmes Pesmes
Chasse aux œufs Maison Royale Pesmes Pesmes samedi 4 avril 2026.
Chasse aux œufs
Maison Royale Pesmes 16 Avenue Jacques Prévost Pesmes Haute-Saône
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04 17:30:00
2026-04-04
En partenariat avec La Maison Royale de Pesmes, à la manière de mamie, vous propose de venir nous retrouver pour un après-midi festif !
Chaque enfant repartira avec sa confection et les petits chocolats qu’il aura trouvé !
Inscriptions obligatoires , enfant à partir de 2 ans. .
Maison Royale Pesmes 16 Avenue Jacques Prévost Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 99 31 81
