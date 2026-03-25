Chasse aux œufs

Mercredi 1er avril 2026 de 14h à 17h. Parc Miremont Plan-de-Cuques Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-01 17:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Chasse aux œufs organisée par la ville de Plan de Cuques le mercredi 1er avril 2026.

La chasse aura lieu le Mercredi 1er avril de 14H à 17H, au parc Miremont, et s’adresse aux enfants de 2 à 8 ans. Il est recommandé que les enfants soient accompagnés d’un adulte.



Ils disposeront d’un temps défini pour explorer les allées du parc et dénicher les œufs cachés entre les arbres et les massifs. L’aventure se conclura par une petite surprise les gagnants repartiront avec un lot, remis à la fin de la chasse.



Une journée pleine de rires et de découvertes à ne pas manquer ! .

Parc Miremont Plan-de-Cuques 13380 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 05 22 40

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English :

Egg hunt organized by the town of Plan de Cuques on Wednesday, April 1, 2026.

L’événement Chasse aux œufs Plan-de-Cuques a été mis à jour le 2026-03-25 par Provence Tourisme