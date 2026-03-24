Chasse aux Œufs Route de Cavaillon Plan-d’Orgon

Chasse aux Œufs

Mercredi 8 avril 2026 à partir de 10h. Route de Cavaillon Jardin du Mas Plan-d’Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Chasse aux Œufs dans le Jardin du Mas.Enfants

La médiathèque organise sa traditionnelle Chasse aux Œufs dans le Jardin du Mas.



10h Histoires contées et gourmandes.

10h30 Chasse aux œufs.

11h Distribution des chocolats.



Inscriptions obligatoires. .

Route de Cavaillon Jardin du Mas Plan-d’Orgon 13750 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 25 61 mediatheque@plandorgon.fr

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English :

Egg hunt in the Jardin du Mas.

L’événement Chasse aux Œufs Plan-d’Orgon a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence