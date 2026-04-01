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Chasse aux oeufs Plélan-le-Petit

Chasse aux oeufs Plélan-le-Petit dimanche 12 avril 2026.

Adresse : Terrain de foot

Ville : 22980 Plélan-le-Petit

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Chasse aux oeufs

Terrain de foot Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:30:00
fin : 2026-04-12 11:30:00

Date(s) :
2026-04-12

Multiples activités pour les enfants jeux d’adresses, course d’orientation, tombola

Restauration sur place
Organisée par le conseil municipal des enfants   .

Terrain de foot Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 69 60 62 69 

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English :

L’événement Chasse aux oeufs Plélan-le-Petit a été mis à jour le 2026-03-23 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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