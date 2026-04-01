Chasse aux oeufs

Terrain de foot Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:30:00

fin : 2026-04-12 11:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Multiples activités pour les enfants jeux d’adresses, course d’orientation, tombola

Restauration sur place

Organisée par le conseil municipal des enfants .

Terrain de foot Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 69 60 62 69

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English :

L’événement Chasse aux oeufs Plélan-le-Petit a été mis à jour le 2026-03-23 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme