Chasse aux oeufs Plélan-le-Petit
Chasse aux oeufs Plélan-le-Petit dimanche 12 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Terrain de foot Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:30:00
fin : 2026-04-12 11:30:00
Date(s) :
2026-04-12
Multiples activités pour les enfants jeux d’adresses, course d’orientation, tombola
Restauration sur place
Organisée par le conseil municipal des enfants .
Terrain de foot Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 69 60 62 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Chasse aux oeufs Plélan-le-Petit a été mis à jour le 2026-03-23 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à Plélan-le-Petit (Côtes-d'Armor)
- Sortie nature Fabrication de jouets buissonniers Plélan-le-Petit 22 avril 2026
- Spectacle Dans le C(h)oeur de Mozart Rue du Tram Plélan-le-Petit 1 mai 2026
- Vide-greniers Ecole Saint-Pierre Plélan-le-Petit 7 juin 2026
- Sortie nature Au fil des chemins Plélan-le-Petit 2 août 2026
- Sortie nature Plantes qui se mangent et qui guérissent Plélan-le-Petit 25 août 2026