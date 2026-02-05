Chasse aux oeufs Rue Saint-Guillaume Pleurtuit
Chasse aux oeufs Rue Saint-Guillaume Pleurtuit lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Rue Saint-Guillaume Parc du Westerwald Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Début : 2026-04-06 10:30:00
fin : 2026-04-06 12:30:00
2026-04-06
Partez à la chasse aux œufs tout en découvrant la biodiversité du territoire, notamment les oiseaux des jardins.
L’hirondelle sera à l’honneur !
Organisé par la ville de Pleurtuit. .
Rue Saint-Guillaume Parc du Westerwald Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13
