Chasse aux oeufs Rue Saint-Guillaume Pleurtuit

Chasse aux oeufs

Rue Saint-Guillaume Parc du Westerwald Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:30:00

fin : 2026-04-06 12:30:00

Date(s) :

2026-04-06

Partez à la chasse aux œufs tout en découvrant la biodiversité du territoire, notamment les oiseaux des jardins.

L’hirondelle sera à l’honneur !

Organisé par la ville de Pleurtuit. .

Rue Saint-Guillaume Parc du Westerwald Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13

