Chasse aux oeufs Plouha
Chasse aux oeufs Plouha lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs
1 Pors André Plouha Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 10:00:00
fin : 2026-04-06 12:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Les écuries de l’ancre organise une chasse aux œufs de Pâques à Poney! Un accompagnateur obligatoire par enfant. 20€. .
1 Pors André Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 40 26 81 12
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English :
L’événement Chasse aux oeufs Plouha a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Falaises d’Armor
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