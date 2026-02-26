Chasse aux oeufs

1 Pors André Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06 12:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Les écuries de l’ancre organise une chasse aux œufs de Pâques à Poney! Un accompagnateur obligatoire par enfant. 20€. .

1 Pors André Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 40 26 81 12

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English :

L’événement Chasse aux oeufs Plouha a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Falaises d’Armor