Chasse aux oeufs Plussulien

Chasse aux oeufs Plussulien dimanche 5 avril 2026.

Chasse aux oeufs

Chapelle de Sélédin Plussulien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :
2026-04-05

Chasse aux oeufs   .

Chapelle de Sélédin Plussulien 22320 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 73 53 19 39 

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English :

L’événement Chasse aux oeufs Plussulien a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Bretagne Centre