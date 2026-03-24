Chasse aux oeufs Le Château des Énigmes Pons
Chasse aux oeufs Le Château des Énigmes Pons dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Le Château des Énigmes Cours d’honneur Pons Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Le printemps est là ! Rejoignez-nous le 5 avril pour fêter la réouverture du parc avec une joyeuse chasse aux œufs au château, à 11h30 et à 14h30. Petits et grands sont les bienvenus ! Ouvert tous les jours de 10h à 19h, fermeture de la billetterie à 17h.
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Le Château des Énigmes Cours d’honneur Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 09 19 usson@chateau-enigmes.com
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English :
Spring is here! Join us on April 5 to celebrate the park’s reopening with a joyous egg hunt at the château, at 11.30 am and 2.30 pm. Young and old are welcome! Open daily from 10am to 7pm, ticket office closes at 5pm.
L’événement Chasse aux oeufs Pons a été mis à jour le 2026-03-20 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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