Chasse aux oeufs Route du Lac Pont-l’Évêque

Chasse aux oeufs Route du Lac Pont-l’Évêque dimanche 5 avril 2026.

Chasse aux oeufs

Route du Lac Hôtel Eden Park Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 15:00:00
fin : 2026-04-05 16:00:00

Date(s) :
2026-04-05

Partez à la recherche du ticket d’or !
Chasse ouverte à tous !
Trouvez les oeufs cachés, trouvez un ticket d’or et partagez un moment magique en famille.
Au programme
Brunch de Pâques de 11h à 15h (35 € par personne)
Chasse aux oeufs de 15h à 16h (gratuit)
Goûter de Pâques à 16h (8 € par personne)   .

Route du Lac Hôtel Eden Park Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 64 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux oeufs

Set off in search of the golden ticket!

L’événement Chasse aux oeufs Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Terre d’Auge Tourisme

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