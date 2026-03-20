Chasse aux oeufs Route du Lac Pont-l’Évêque

Chasse aux oeufs

Route du Lac Hôtel Eden Park Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 15:00:00

fin : 2026-04-05 16:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Partez à la recherche du ticket d’or !

Chasse ouverte à tous !

Trouvez les oeufs cachés, trouvez un ticket d’or et partagez un moment magique en famille.

Au programme

Brunch de Pâques de 11h à 15h (35 € par personne)

Chasse aux oeufs de 15h à 16h (gratuit)

Goûter de Pâques à 16h (8 € par personne) .

Route du Lac Hôtel Eden Park Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 64 00

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English : Chasse aux oeufs

Set off in search of the golden ticket!

L’événement Chasse aux oeufs Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Terre d’Auge Tourisme