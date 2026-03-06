Chasse aux oeufs Pontorson

Chasse aux oeufs

Cours de la Victoire Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Chasse aux oeufs.

Dernier départ à 11h30.

.

Cours de la Victoire Pontorson 50170 Manche Normandie cfpontorson@hotmail.com

English : Chasse aux oeufs

Egg hunt.

Last departure at 11:30 a.m.

