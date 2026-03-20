Chasse aux oeufs pour les grands Oklé des Champs La Coquille

Chasse aux oeufs pour les grands

Oklé des Champs 61 Rue Eugène Le Roy La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Venez relever le défi avec une vraie chasse aux œufs, des épreuves et des énigmes à résoudre. Remporterez vous le grand prix ? Vous pourrez garder les œufs trouvés!

Venez relever le défi avec une vraie chasse aux œufs, des épreuves et des énigmes à résoudre. Tiendrez vous tout l’après-midi ? Remporterez vous le grand prix ? Vous pourrez garder les œufs trouvés! .

Oklé des Champs 61 Rue Eugène Le Roy La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 20 08 61

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English : Chasse aux oeufs pour les grands

It doesn’t have to be just the little ones who have all the fun! A warm welcome to all those who want to challenge themselves to a fun and challenging egg hunt. A well-deserved mulled wine at the end!

L’événement Chasse aux oeufs pour les grands La Coquille a été mis à jour le 2026-03-17 par Isle-Auvézère