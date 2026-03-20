Chasse aux oeufs pour les grands Oklé des Champs La Coquille
Chasse aux oeufs pour les grands Oklé des Champs La Coquille dimanche 12 avril 2026.
Chasse aux oeufs pour les grands
Oklé des Champs 61 Rue Eugène Le Roy La Coquille Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Venez relever le défi avec une vraie chasse aux œufs, des épreuves et des énigmes à résoudre. Remporterez vous le grand prix ? Vous pourrez garder les œufs trouvés!
Venez relever le défi avec une vraie chasse aux œufs, des épreuves et des énigmes à résoudre. Tiendrez vous tout l’après-midi ? Remporterez vous le grand prix ? Vous pourrez garder les œufs trouvés! .
Oklé des Champs 61 Rue Eugène Le Roy La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 20 08 61
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English : Chasse aux oeufs pour les grands
It doesn’t have to be just the little ones who have all the fun! A warm welcome to all those who want to challenge themselves to a fun and challenging egg hunt. A well-deserved mulled wine at the end!
L’événement Chasse aux oeufs pour les grands La Coquille a été mis à jour le 2026-03-17 par Isle-Auvézère