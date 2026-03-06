Chasse aux oeufs pour les grands Oklé des Champs La Coquille
Chasse aux oeufs pour les grands Oklé des Champs La Coquille dimanche 12 avril 2026.
Chasse aux oeufs pour les grands
Oklé des Champs 61 Rue Eugène Le Roy La Coquille Dordogne
Il n’y a pas de raison pour que ce soit que les petits qui s’amusent ! Bienvenus à tous ceux qui veulent mettre leur cerveau au défi avec une vraie chasse aux œufs, difficile et rigolote et des énigmes à résoudre. Vin chaud bien mérité à la fin !
Oklé des Champs 61 Rue Eugène Le Roy La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 20 08 61
English :
It doesn’t have to be just the little ones who have all the fun! Welcome to all those who want to challenge their brains with a real egg hunt, difficult and fun, with riddles to solve. A well-deserved mulled wine at the end!
