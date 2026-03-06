Chasse aux oeufs pour les grands Oklé des Champs La Coquille

Chasse aux oeufs pour les grands

Oklé des Champs 61 Rue Eugène Le Roy La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Il n’y a pas de raison pour que ce soit que les petits qui s’amusent ! Bienvenus à tous ceux qui veulent mettre leur cerveau au défi avec une vraie chasse aux œufs, difficile et rigolote et des énigmes à résoudre. Vin chaud bien mérité à la fin !

Il n’y a pas de raison pour que ce soit que les petits qui s’amusent ! Bienvenus à tous ceux qui veulent mettre leur cerveau au défi avec une vraie chasse aux œufs, difficile et rigolote et des énigmes à résoudre. Vin chaud bien mérité à la fin ! .

Oklé des Champs 61 Rue Eugène Le Roy La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 20 08 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It doesn’t have to be just the little ones who have all the fun! Welcome to all those who want to challenge their brains with a real egg hunt, difficult and fun, with riddles to solve. A well-deserved mulled wine at the end!

L’événement Chasse aux oeufs pour les grands La Coquille a été mis à jour le 2026-03-04 par Isle-Auvézère