CHASSE AUX OEUFS Pourcharesses
CHASSE AUX OEUFS Pourcharesses mercredi 22 avril 2026.
Pourcharesses
CHASSE AUX OEUFS
VERGER CONSERVATOIRE Pourcharesses Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Invitation à la chasse aux oeufs de Pâques au verger conservatoire du domaine de Castanet.
Accueil à 14h30
Départ de la chasse à 15h
Goûter tiré du sac à 16h
Informations au 06 17 41 98 30
Invitation à la chasse aux oeufs de Pâques au verger conservatoire du domaine de Castanet.
Accueil à 14h30
Départ de la chasse à 15h
Goûter tiré du sac à 16h
Informations au 06 17 41 98 30 .
VERGER CONSERVATOIRE Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie lesjardinsenpartage@gmail.com
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English :
Invitation to an Easter egg hunt at the Domaine de Castanet conservatory orchard.
Welcome at 2:30pm
Hunt starts at 3pm
Packed lunch at 4pm
Information on 06 17 41 98 30
L’événement CHASSE AUX OEUFS Pourcharesses a été mis à jour le 2026-04-07 par 48-OT Mont Lozere