Pourcharesses

CHASSE AUX OEUFS

VERGER CONSERVATOIRE Pourcharesses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Invitation à la chasse aux oeufs de Pâques au verger conservatoire du domaine de Castanet.

Accueil à 14h30

Départ de la chasse à 15h

Goûter tiré du sac à 16h

Informations au 06 17 41 98 30

Invitation à la chasse aux oeufs de Pâques au verger conservatoire du domaine de Castanet.

Accueil à 14h30

Départ de la chasse à 15h

Goûter tiré du sac à 16h

Informations au 06 17 41 98 30 .

VERGER CONSERVATOIRE Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie lesjardinsenpartage@gmail.com

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English :

Invitation to an Easter egg hunt at the Domaine de Castanet conservatory orchard.

Welcome at 2:30pm

Hunt starts at 3pm

Packed lunch at 4pm

Information on 06 17 41 98 30

L’événement CHASSE AUX OEUFS Pourcharesses a été mis à jour le 2026-04-07 par 48-OT Mont Lozere