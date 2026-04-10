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CHASSE AUX OEUFS Pourcharesses

CHASSE AUX OEUFS Pourcharesses

CHASSE AUX OEUFS Pourcharesses mercredi 22 avril 2026.

Adresse : VERGER CONSERVATOIRE

Ville : 48800 Pourcharesses

Département : Lozère

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif : Gratuit Demi-journée

Pourcharesses

CHASSE AUX OEUFS

VERGER CONSERVATOIRE Pourcharesses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Invitation à la chasse aux oeufs de Pâques au verger conservatoire du domaine de Castanet.
Accueil à 14h30
Départ de la chasse à 15h
Goûter tiré du sac à 16h
Informations au 06 17 41 98 30
Invitation à la chasse aux oeufs de Pâques au verger conservatoire du domaine de Castanet.
Accueil à 14h30
Départ de la chasse à 15h
Goûter tiré du sac à 16h
Informations au 06 17 41 98 30   .

VERGER CONSERVATOIRE Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie   lesjardinsenpartage@gmail.com

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English :

Invitation to an Easter egg hunt at the Domaine de Castanet conservatory orchard.
Welcome at 2:30pm
Hunt starts at 3pm
Packed lunch at 4pm
Information on 06 17 41 98 30

L’événement CHASSE AUX OEUFS Pourcharesses a été mis à jour le 2026-04-07 par 48-OT Mont Lozere

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