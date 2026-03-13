Chasse aux œufs Putanges-Pont-Ecrépin Putanges-le-Lac
Chasse aux œufs Putanges-Pont-Ecrépin Putanges-le-Lac samedi 25 avril 2026.
Chasse aux œufs
Putanges-Pont-Ecrépin Chemin du Friche Putanges-le-Lac Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Chasse aux œufs organisée par le secours populaire de Putanges au terrain de camping.
Participation de 3 € à partir de 2 ans. .
Putanges-Pont-Ecrépin Chemin du Friche Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie +33 6 72 13 41 77
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English : Chasse aux œufs
L’événement Chasse aux œufs Putanges-le-Lac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT DU PAYS DE PUTANGES