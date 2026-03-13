Chasse aux œufs Putanges-Pont-Ecrépin Putanges-le-Lac

Chasse aux œufs

Putanges-Pont-Ecrépin Chemin du Friche Putanges-le-Lac Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Chasse aux œufs organisée par le secours populaire de Putanges au terrain de camping.

Participation de 3 € à partir de 2 ans. .

Putanges-Pont-Ecrépin Chemin du Friche Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie +33 6 72 13 41 77

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English : Chasse aux œufs

L’événement Chasse aux œufs Putanges-le-Lac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT DU PAYS DE PUTANGES