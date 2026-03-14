Chasse aux oeufs Jardin du Rago Quiberon

Chasse aux oeufs

Jardin du Rago Chemin du Ragot Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Chasse aux oeufs au jardin du Rago

Comme chaque année, l’association l’Agapanthe en partenariat avec la ville de Quiberon organise la chasse à l’œuf le dimanche 5 avril 2026 de 10 H à 12 H. Les enfants de moins de 12 ans doivent ramasser dans le jardin 2 ou 3 œufs en plastique et les ramener au stand afin de les échanger contre un sachet de chocolat.

L’extension du parking des îles (direction lavoir du Rago Sémaphore Saint Julien) sera exceptionnellement gratuite et ouverte uniquement pour la chasse de 9 H 45 à 12 H.

Parents et accompagnants, n’oubliez pas vos appareils photos. .

Jardin du Rago Chemin du Ragot Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 01 85 20 28

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English :

L’événement Chasse aux oeufs Quiberon a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon