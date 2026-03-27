Chasse aux oeufs/rallye nature

boulevard Clemenceau Charmes Vosges

Tarif : – – EUR

1

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 13:30:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Cpn p’titscastors et Trait d’union organise leur chasse aux oeufs Rallye nature

Réservé au moins de 12 ans accompagnés d’un adulte

Tarifs 3 euros (1 € pour les membres CPN et Trait d’union)

Sur inscription avant le 31 mars 2026 auprès de l’association Trait d’Union

par mail traitdunion.hb@gmail.com

ou au 06 29 33 50 90

départs échelonnés de 13h30 jusqu’à 16h au plus tard depuis l’espace Clemenceau de CharmesEnfants

1 .

boulevard Clemenceau Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 29 33 50 90 traitdunion.hb@gmail.com

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English :

Cpn p’titscastors and Trait d’union organize their egg hunt Nature rally

Reserved for under-12s accompanied by an adult

Price 3 euros (1 ? for CPN and Trait d’union members)

Please register before March 31, 2026 with the Trait d’Union association

by e-mail: traitdunion.hb@gmail.com

or call 06 29 33 50 90

staggered departures from Charmes’ Espace Clemenceau from 1:30 pm to 4 pm at the latest

L’événement Chasse aux oeufs/rallye nature Charmes a été mis à jour le 2026-03-24 par OT EPINAL ET SA REGION