Chasse aux oeufs/rallye nature Charmes
Chasse aux oeufs/rallye nature Charmes samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs/rallye nature
boulevard Clemenceau Charmes Vosges
Tarif : – – EUR
1
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 13:30:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Cpn p’titscastors et Trait d’union organise leur chasse aux oeufs Rallye nature
Réservé au moins de 12 ans accompagnés d’un adulte
Tarifs 3 euros (1 € pour les membres CPN et Trait d’union)
Sur inscription avant le 31 mars 2026 auprès de l’association Trait d’Union
par mail traitdunion.hb@gmail.com
ou au 06 29 33 50 90
départs échelonnés de 13h30 jusqu’à 16h au plus tard depuis l’espace Clemenceau de CharmesEnfants
1 .
boulevard Clemenceau Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 29 33 50 90 traitdunion.hb@gmail.com
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English :
Cpn p’titscastors and Trait d’union organize their egg hunt Nature rally
Reserved for under-12s accompanied by an adult
Price 3 euros (1 ? for CPN and Trait d’union members)
Please register before March 31, 2026 with the Trait d’Union association
by e-mail: traitdunion.hb@gmail.com
or call 06 29 33 50 90
staggered departures from Charmes’ Espace Clemenceau from 1:30 pm to 4 pm at the latest
L’événement Chasse aux oeufs/rallye nature Charmes a été mis à jour le 2026-03-24 par OT EPINAL ET SA REGION
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