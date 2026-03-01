Chasse aux oeufs Raucoules

Chasse aux oeufs

Parcours de santé Raucoules Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

par enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

organisée par le Comité d’Animation de 15h30 à 18h au parcours de santé. Pour les 2 à 11 ans trouvez les œufs cachés et partagez un moment magique en famille. Buvette et maquillage sur place, tarifs 3€ par enfant, goûter offert.

Parcours de santé Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

organized by the Comité d?Animation from 3.30pm to 6pm at the fitness trail. For 2-11 year-olds? find the hidden eggs and share a magical family moment. Refreshments and face painting on site, 3? per child, snack included.

