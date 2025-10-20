Chasse aux oeufs Relans
Chasse aux oeufs Relans samedi 28 mars 2026.
Chasse aux oeufs
Relans Jura
3 EUR
Début : 2026-03-28 14:30:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
2026-03-28
Venez participer à la chasse aux œufs dans le village .
Relans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 14 90 20 contact@brindidees.fr
