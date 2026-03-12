Chasse aux oeufs VILLEQUIER Rives-en-Seine

Chasse aux oeufs

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:30:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05

À l’occasion du week-end de Pâques, le Département de la Seine-Maritime organise une chasse aux œufs pour les enfants. Des centaines d’oeufs colorés seront cachés dans le jardin du musée Victor-Hugo. Une récompense chocolatée sera offerte aux petits participants.

ANIMATIONS

Ateliers manuels en continu

MUSIQUIZ !

Association Ponticello

Avec Musiquiz !, petits et grands sont invités à redécouvrir les chansons de leur enfance. La séance commence les airs familiers prennent vie sur scène, dans des arrangements musicaux originaux pour violon et percussions. Le public est alors invité à participer à une compétition musicale sous forme de quiz reconnaître les chansons, les chanter, danser… Les enfants montent sur scène et prennent part au spectacle, accompagnés s’ils le souhaitent par leurs proches.

3 représentations chaque jour à 11h, 14h et 15h30

TARIFS

Enfants participants 3 € par enfant

Accompagnants billet d’entrée du musée

Réservation obligatoire

Au musée Victor-Hugo le 5 avril 2026 de 10h30 à 12h et de 14h à 16h30

Au château de Martainville le 6 avril 2026 de 10h30 à 12h et de 14h à 16h30

Aux jardins de l’abbaye Saint-Georges le 12 avril de 10h30 à 12h et de 14h à 16h30 .

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 78 31

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-03-12 par Seine-Maritime Attractivité