Chasse aux oeufs Ferme Terr’Happy Rochechouart

Ferme Terr’Happy 34 Route de Juillac Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – 8 EUR
Début : 2026-04-06 10:30:00
fin : 2026-04-06 12:00:00
2026-04-06
Viens vivre une aventure magique à la ferme Terr’Happy !
Prépare-toi pour une chasse aux œufs comme tu n’en as jamais vue ! Sur la ferme pédagogique, des œufs colorés se cachent partout, et c’est à toi de les retrouver. Avec tes amis ou ta famille, pars à l’aventure et échange tes œufs contre de délicieuses friandises.
Au programme
Deux sessions pour s’amuser de 10h30 à 12h ou de 15h à 16h30.
Une balade à poney (de 2 à 7 ans) pour découvrir la ferme autrement.
Des moments de joie, de rires et de surprises !
Réserve vite ta place et prépare-toi à vivre une journée inoubliable à la ferme ! .
Ferme Terr’Happy 34 Route de Juillac Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 34 57 80
