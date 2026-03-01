Chasse aux oeufs Ferme Terr’Happy Rochechouart

Chasse aux oeufs

Ferme Terr’Happy 34 Route de Juillac Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:30:00

fin : 2026-04-06 12:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Viens vivre une aventure magique à la ferme Terr’Happy !

Prépare-toi pour une chasse aux œufs comme tu n’en as jamais vue ! Sur la ferme pédagogique, des œufs colorés se cachent partout, et c’est à toi de les retrouver. Avec tes amis ou ta famille, pars à l’aventure et échange tes œufs contre de délicieuses friandises.

Au programme

Deux sessions pour s’amuser de 10h30 à 12h ou de 15h à 16h30.

Une balade à poney (de 2 à 7 ans) pour découvrir la ferme autrement.

Des moments de joie, de rires et de surprises !

Réserve vite ta place et prépare-toi à vivre une journée inoubliable à la ferme ! .

Ferme Terr’Happy 34 Route de Juillac Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 34 57 80

