Chasse aux oeufs Passage de la Mairie Rochefort-Samson
Chasse aux oeufs Passage de la Mairie Rochefort-Samson samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Passage de la Mairie City stade Rochefort-Samson Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-04-04 17:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Le CMJ et la Mairie de Rochefort-Samson vous donnent rendez-vous, pour la toute première fois, à une chasse aux œufs pour les enfants du village !
Accessible uniquement sur inscription !
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Passage de la Mairie City stade Rochefort-Samson 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 41 48 commissioncommunication26300@gmail.com
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English : Chasse aux oeufs
For the very first time, the CMJ and the Mairie de Rochefort-Samson are organising an egg hunt for the children of the village!
Registration required!
L’événement Chasse aux oeufs Rochefort-Samson a été mis à jour le 2026-03-27 par Valence Romans Tourisme