Chasse aux oeufs Passage de la Mairie Rochefort-Samson

Chasse aux oeufs

Passage de la Mairie City stade Rochefort-Samson Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-04-04 17:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Le CMJ et la Mairie de Rochefort-Samson vous donnent rendez-vous, pour la toute première fois, à une chasse aux œufs pour les enfants du village !

Accessible uniquement sur inscription !

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Passage de la Mairie City stade Rochefort-Samson 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 41 48 commissioncommunication26300@gmail.com

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English : Chasse aux oeufs

For the very first time, the CMJ and the Mairie de Rochefort-Samson are organising an egg hunt for the children of the village!

Registration required!

L’événement Chasse aux oeufs Rochefort-Samson a été mis à jour le 2026-03-27 par Valence Romans Tourisme