Chasse aux oeufs Jardin du Kaki Rochegude

Chasse aux oeufs

Jardin du Kaki Belvédère du Château Rochegude Drôme

Début : 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-04-01

2026-04-01

Nous organisons, avec le soutien de la mairie de Rochegude, une chasse aux œufs le mercredi 1er avril 2026.

Cette année nous offrons 10 chocolats supplémentaires, soit 70 au total !

Jardin du Kaki Belvédère du Château Rochegude 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 83 86

English :

With the support of Rochegude town council, we’re organizing an egg hunt on Wednesday, April 1, 2026.

This year we’re giving away an extra 10 chocolates, for a total of 70!

L’événement Chasse aux oeufs Rochegude a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence