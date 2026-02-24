Chasse aux oeufs Jardin du Kaki Rochegude
Chasse aux oeufs Jardin du Kaki Rochegude mercredi 1 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Jardin du Kaki Belvédère du Château Rochegude Drôme
Début : 2026-04-01 10:00:00
fin : 2026-04-01
2026-04-01
Nous organisons, avec le soutien de la mairie de Rochegude, une chasse aux œufs le mercredi 1er avril 2026.
Cette année nous offrons 10 chocolats supplémentaires, soit 70 au total !
Jardin du Kaki Belvédère du Château Rochegude 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 83 86
English :
With the support of Rochegude town council, we’re organizing an egg hunt on Wednesday, April 1, 2026.
This year we’re giving away an extra 10 chocolates, for a total of 70!
