Chasse aux oeufs

Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-03-23

À l’occasion des fêtes de Pâques à Rosporden, les commerçants de la ville proposent une série d’animations à découvrir du 23 mars au 6 avril. Pendant cette période, plusieurs boutiques participantes accueilleront petits et grands pour partager un moment convivial autour de cette fête printanière. Au fil de leurs visites, habitants et visiteurs pourront profiter de différentes surprises imaginées pour l’occasion.

Ces animations sont l’occasion idéale de pousser la porte des boutiques de Rosporden et de profiter d’un moment festif à l’approche de Pâques. Entre découvertes, gourmandises et instants ludiques, plusieurs surprises attendent le public pour faire vivre l’esprit de Pâques au cœur de la ville.

Flashez le QR Code de l’affiche ou aller sur le site jachetearosporden.fr .

Rosporden 29140 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Rosporden a été mis à jour le 2026-03-18 par OTC CCA