Chasse aux oeufs

555 route des Petits Bois Sagy Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Chasse aux oeufs aux Animaux des Petits Bois.

Viens chercher des galets et tu seras récompensé en chocolat.

Sur place les animaux, les jeux et profite en pour découvrir la nouveauté 2026 !

Rires et surprises au programme.

On vous attend nombreux pour un super moment en famille !

Le 4, 5 et 6 avril 2026 de 10h30 à 17h. .

555 route des Petits Bois Sagy 71580 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 77 23 84 les-animaux-des-petits-bois@orange.fr

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Sagy a été mis à jour le 2026-03-21 par Mission Tourisme Département 71