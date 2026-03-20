Chasse aux oeufs Parc de la Gorre (à côté du stade) Saillat-sur-Vienne

Chasse aux oeufs

Parc de la Gorre (à côté du stade) 1 Avenue de la Gare Saillat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

À l’occasion de Pâques, les enfants sont invités, accompagnés de leurs parents, à vivre un moment plein de joie et de gourmandise lors de la grande chasse aux œufs organisée par FAMILLES RURALES à Saillat-sur-Vienne !

Les petits explorateurs de 0 à 12 ans partiront à la recherche d’œufs colorés cachés dans le parc. Entre rires, surprises et chocolat, cette animation conviviale promet un beau moment à partager en famille. Ouverte à tous et entièrement gratuite, cette chasse aux œufs est l’occasion idéale de célébrer Pâques dans une ambiance festive et chaleureuse.

Préparez vos paniers, ouvrez l’œil… et que la chasse commence ! Un rendez-vous incontournable pour les enfants et leurs parents, au cœur d’un cadre naturel agréable.

Un goûter est offert à la fin de la chasse. .

Parc de la Gorre (à côté du stade) 1 Avenue de la Gare Saillat-sur-Vienne 87720 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 94 12 63 famillesruralessaillat.asso@gmail.com

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English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Saillat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin