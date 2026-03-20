Chasse aux oeufs Saint-André-les-Vergers
Chasse aux oeufs Saint-André-les-Vergers lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Petit bois du Foirail Saint-André-les-Vergers Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 10:30:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Inscriptions obligatoires en salle Beethoven de la Maison des Sociétés samedi 14 mars de 10h à 12h, mercredis 18 & 25 mars de 16h30 à 17h30 .
Petit bois du Foirail Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 6 65 22 52 27 saal10120@yahoo.com
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English :
L’événement Chasse aux oeufs Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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