Chasse aux oeufs

Petit bois du Foirail Saint-André-les-Vergers Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:30:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Inscriptions obligatoires en salle Beethoven de la Maison des Sociétés samedi 14 mars de 10h à 12h, mercredis 18 & 25 mars de 16h30 à 17h30 .

Petit bois du Foirail Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 6 65 22 52 27 saal10120@yahoo.com

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English :

L’événement Chasse aux oeufs Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Troyes la Champagne