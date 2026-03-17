Chasse aux oeufs

Ecuries du Château de Chaumont Saint-Bonnet-de-Joux Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06 17:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Pour les enfants, grande chasse aux œufs pour pâques !

Un site d’exception pour profiter d’un moment en plein air !

Calèche, poneys… .

Ecuries du Château de Chaumont Saint-Bonnet-de-Joux 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 46 25 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Saint-Bonnet-de-Joux a été mis à jour le 2026-03-17 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III