Chasse aux oeufs Saint-Bonnet-de-Joux
Chasse aux oeufs Saint-Bonnet-de-Joux lundi 6 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Ecuries du Château de Chaumont Saint-Bonnet-de-Joux Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 10:00:00
fin : 2026-04-06 17:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Pour les enfants, grande chasse aux œufs pour pâques !
Un site d’exception pour profiter d’un moment en plein air !
Calèche, poneys… .
Ecuries du Château de Chaumont Saint-Bonnet-de-Joux 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 46 25 28
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English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Saint-Bonnet-de-Joux a été mis à jour le 2026-03-17 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III