Chasse aux oeufs

Hob Fort du Pré Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 15:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

à partir de 15h, chasse aux œufs, buvette et ventes de crêpes par les jeunes de Saint Bonnet le Froid au Hob Fort du Pré

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Hob Fort du Pré Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 91 83 hob.fdp@evihob.com

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English :

from 3pm, egg hunt, refreshment bar and pancake sales by the young people of Saint Bonnet le Froid at the Hob Fort du Pré

L’événement Chasse aux oeufs Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-03-13 par Haut Pays du Velay Tourisme