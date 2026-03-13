Chasse aux oeufs Saint-Bonnet-le-Froid
Chasse aux oeufs Saint-Bonnet-le-Froid dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Hob Fort du Pré Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 15:30:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
à partir de 15h, chasse aux œufs, buvette et ventes de crêpes par les jeunes de Saint Bonnet le Froid au Hob Fort du Pré
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Hob Fort du Pré Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 91 83 hob.fdp@evihob.com
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English :
from 3pm, egg hunt, refreshment bar and pancake sales by the young people of Saint Bonnet le Froid at the Hob Fort du Pré
L’événement Chasse aux oeufs Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-03-13 par Haut Pays du Velay Tourisme