CHASSE AUX OEUFS Parc du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins dimanche 5 avril 2026.
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
2026-04-05
Rendez-vous au parc du Pointeau pour une chasse aux oeufs en pleine verdure ! (Ouvert jusqu’à écoulement des stocks)
Accès entrée par l’entrée principale du parc.
Les enfants seront accompagnés et sous la responsabilité des parents.
Parc du Pointeau Avenue Maréchal Foch Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 66 40 76 85 brev.anim44@gmail.com
