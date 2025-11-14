CHASSE AUX OEUFS Parc du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins

CHASSE AUX OEUFS

Parc du Pointeau Avenue Maréchal Foch Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Rendez-vous au parc du Pointeau pour une chasse aux oeufs en pleine verdure ! (Ouvert jusqu’à écoulement des stocks)

Accès entrée par l’entrée principale du parc.

Les enfants seront accompagnés et sous la responsabilité des parents.

.

Parc du Pointeau Avenue Maréchal Foch Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 66 40 76 85 brev.anim44@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CHASSE AUX OEUFS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Saint Brevin