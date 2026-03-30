Chasse aux Oeufs Saint-Brieuc Centre-Ville Boutik’n’co

Centre-ville Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

GRAND JEU DE PÂQUES À SAINT-BRIEUC

Partez à la chasse aux œufs dans les vitrines des commerces du centre-ville !

Trouvez les 10 œufs cachés avec logo BOUTIK’N’CO et tentez de remporter de délicieux chocolats.

Comment participer ?

Cherchez les œufs cachés dans les vitrines.

Remplissez votre bulletin de participation (disponible chez les commerçants adhérents à l’Union du Commerce et à déposer chez un adhérent à la fin du parcours).

À chaque œuf trouvé, le commerçant mettra un tampon sur votre bulletin de participation et vous offrira un chocolat !

Une animation gourmande à ne pas manquer ! Venez jouer, manger… et gagner ! .

Centre-ville Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 32 63

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English :

L’événement Chasse aux Oeufs Saint-Brieuc Centre-Ville Boutik’n’co Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-03-27 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme