Chasse aux Oeufs Saint-Brieuc Centre-Ville Boutik’n’co Saint-Brieuc
Chasse aux Oeufs Saint-Brieuc Centre-Ville Boutik’n’co Saint-Brieuc samedi 4 avril 2026.
Chasse aux Oeufs Saint-Brieuc Centre-Ville Boutik’n’co
Centre-ville Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
GRAND JEU DE PÂQUES À SAINT-BRIEUC
Partez à la chasse aux œufs dans les vitrines des commerces du centre-ville !
Trouvez les 10 œufs cachés avec logo BOUTIK’N’CO et tentez de remporter de délicieux chocolats.
Comment participer ?
Cherchez les œufs cachés dans les vitrines.
Remplissez votre bulletin de participation (disponible chez les commerçants adhérents à l’Union du Commerce et à déposer chez un adhérent à la fin du parcours).
À chaque œuf trouvé, le commerçant mettra un tampon sur votre bulletin de participation et vous offrira un chocolat !
Une animation gourmande à ne pas manquer ! Venez jouer, manger… et gagner ! .
Centre-ville Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 32 63
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English :
L’événement Chasse aux Oeufs Saint-Brieuc Centre-Ville Boutik’n’co Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-03-27 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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