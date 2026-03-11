Chasse aux oeufs

Pleine Bernardin Saint-Caprais-de-Bordeaux Gironde

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

La chasse aux œufs est ouverte dès 11h, n’oubliez pas votre panier pour y participer. Sur inscription avant le 23 Mars. Buvette sur place. .

Pleine Bernardin Saint-Caprais-de-Bordeaux 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 14 64 21 fcpe.stcapraisdebdx@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux oeufs

L’événement Chasse aux oeufs Saint-Caprais-de-Bordeaux a été mis à jour le 2026-03-06 par OT de l’Entre-deux-Mers