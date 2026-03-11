Chasse aux oeufs Saint-Caprais-de-Bordeaux
Chasse aux oeufs Saint-Caprais-de-Bordeaux samedi 4 avril 2026.
Chasse aux oeufs
Pleine Bernardin Saint-Caprais-de-Bordeaux Gironde
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
La chasse aux œufs est ouverte dès 11h, n’oubliez pas votre panier pour y participer. Sur inscription avant le 23 Mars. Buvette sur place. .
Pleine Bernardin Saint-Caprais-de-Bordeaux 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 14 64 21 fcpe.stcapraisdebdx@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse aux oeufs
L’événement Chasse aux oeufs Saint-Caprais-de-Bordeaux a été mis à jour le 2026-03-06 par OT de l’Entre-deux-Mers