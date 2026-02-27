Chasse aux œufs Saint-Cernin-de-Labarde
Chasse aux œufs Saint-Cernin-de-Labarde lundi 6 avril 2026.
Chasse aux œufs
Place du village Saint-Cernin-de-Labarde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Organisée par le Comité des Fêtes pour les enfants jusqu’à 11 ans, accompagnés d’un adulte, venez participer à la chasse aux œufs de Pâques !! .
Place du village Saint-Cernin-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine comitestcernindelabarde@hotmail.fr
