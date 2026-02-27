Chasse aux œufs Saint-Cernin-de-Labarde

Chasse aux œufs

Chasse aux œufs Saint-Cernin-de-Labarde lundi 6 avril 2026.

Chasse aux œufs

Place du village Saint-Cernin-de-Labarde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06

Date(s) :
2026-04-06

Organisée par le Comité des Fêtes pour les enfants jusqu’à 11 ans, accompagnés d’un adulte, venez participer à la chasse aux œufs de Pâques !!   .

Place du village Saint-Cernin-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   comitestcernindelabarde@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux œufs

L’événement Chasse aux œufs Saint-Cernin-de-Labarde a été mis à jour le 2026-02-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides