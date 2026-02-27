Chasse aux œufs

Place du village Saint-Cernin-de-Labarde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Organisée par le Comité des Fêtes pour les enfants jusqu’à 11 ans, accompagnés d’un adulte, venez participer à la chasse aux œufs de Pâques !! .

Place du village Saint-Cernin-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine comitestcernindelabarde@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux œufs

L’événement Chasse aux œufs Saint-Cernin-de-Labarde a été mis à jour le 2026-02-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides