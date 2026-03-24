CHASSE AUX OEUFS CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens
CHASSE AUX OEUFS CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens dimanche 5 avril 2026.
CHASSE AUX OEUFS
CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:45:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
La Chasse aux oeufs, c’est aussi au Régent !
Des animations en salle, des films et des chocolats d’Opraline et Aztek…. que demander de plus ?! 7 .
CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie
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L’événement CHASSE AUX OEUFS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-03-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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