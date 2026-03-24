CHASSE AUX OEUFS CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens

CHASSE AUX OEUFS

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:45:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

La Chasse aux oeufs, c’est aussi au Régent !

Des animations en salle, des films et des chocolats d’Opraline et Aztek…. que demander de plus ?! 7 .

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Egg hunt also at Le Régent!

L’événement CHASSE AUX OEUFS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-03-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE