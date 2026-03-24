CHASSE AUX OEUFS CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens

CHASSE AUX OEUFS 16 Rue de l'Indépendance Saint-Gaudens 2026-04-05

CHASSE AUX OEUFS CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens dimanche 5 avril 2026.

CHASSE AUX OEUFS

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:45:00
fin : 2026-04-05

Date(s) :
2026-04-05

La Chasse aux oeufs, c’est aussi au Régent !
Des animations en salle, des films et des chocolats d’Opraline et Aztek…. que demander de plus ?! 7  .

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Egg hunt also at Le Régent!

L’événement CHASSE AUX OEUFS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-03-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Saint-Gaudens (Haute-Garonne)